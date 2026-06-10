Sismo de magnitud 4.4 afecta Guerrero y se percibe en CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el sismo fue leve y no activó la alerta sísmica.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Sismológico Nacional reportó que un sismo magnitud 4.4 a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 17:36:36 de este miércoles 10 de junio.
Servicio Sismológico Nacional reporta sismo en Guerrero
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de X que se percibió un leve sismo en la capital del país.
Gobierno de CDMX confirma sismo leve sin alerta
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Detalló que debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica, pero se activaron los protocolos de seguridad, al tiempo que compartió el posteo de la cuenta de Alerta Sísmica SASMEX que señala:
Sismo detectado el 10-jun-26 a las 17:36:41 hrs. no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos, Guerrero.
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