CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

reconoció que Petróleos Mexicanos (

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) no cuenta actualmente con toda lanecesaria para desarrollar la explotación de gas no convencional, por lo que su gobierno analiza esquemas demediante, aunque descartó el uso delpor susDurante su, la mandataria explicó que aún no existe un, ya que primero se busca identificar tecnologías que permitan extraer gas sin los efectos negativos asociados al método convencional de fractura hidráulica."La idea es que, en caso de encontrarse tecnología que no tenga losdel, pudiera abrirse un esquema con contratos de", señaló.Sheinbaum precisó que cualquierse realizaría bajo una las concesiones o esquemas implementados en administraciones pasadas, y siempre manteniendo lasobre los recursos naturales."El objetivo es que elde la explotación vaya paray, en todo caso, una parte pueda ser", indicó.-----SheinbaumporLa Presidenta reiteró que su gobierno no contempla aplicar eldebido a sus, principalmente el alto consumo de agua y la contaminación generada por químicos difíciles de tratar.Explicó que actualmente se analizanque utilizanempleada en el proceso e incluso permiten utilizar agua salada o residual en lugar de agua dulce."Nosotros no queremos utilizar elporque puede tenergraves. Hayque permiten reciclar el agua y", afirmó.Para ello, el gobierno convocará ae internacionales que evalúen qué métodos podrían aplicarse en México y en qué regiones sería viable su implementación sinmayores.La Presidenta informó que se integrará unpara analizar, tecnologías disponibles yen la explotación de gas no convencional."Hay que estar abiertos aque fortalezcan la soberanía nacional sin afectar el medio ambiente", concluyó.