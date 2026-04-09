Sheinbaum niega ocultar información sobre ayuda a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno haya pedido reservar información sobre la ayuda humanitaria enviada a Cuba a petición del gobierno de la isla y aseguró que México no tiene "nada que esconder", además de afirmar que su administración continuará apoyando al pueblo cubano.

A pregunta expresa, la Presidenta insistió en que ningún país puede solicitar a México ocultar información oficial y subrayó que, aun si existiera una petición de ese tipo, correspondería únicamente al Estado mexicano decidir si se publica o no.

"Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información. Y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano", afirmó.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que México habría aceptado reservar por cinco años la información relacionada con la ayuda humanitaria enviada a Cuba, argumentando que su difusión podría poner en riesgo las relaciones bilaterales y la distribución de los apoyos ante posibles acciones de grupos disidentes en la isla.

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"Es falso. Cuba no nos ha pedido, además imagínense cómo nos va a decir Cuba: ´reserva la información´. Tenemos nuestras propias reglas. Es falso que Cuba haya pedido", declaró al ser cuestionada sobre la nota publicada en esta casa editorial.

La mandataria federal reiteró que la información relacionada con la cooperación y exportación de combustible hacia Cuba es transparente y puede revisarse sin problema, al tiempo que confirmó que su gobierno analiza mecanismos para mantener el envío de ayuda humanitaria sin afectar las finanzas nacionales.

"Sí hubo exportación de combustible de México a Cuba, como ha existido desde hace mucho tiempo. No tengo nada que esconder", señaló.

Añadió que México continuará respaldando al pueblo cubano bajo principios de política exterior histórica del país. "Al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre", afirmó.

Recordó la asistencia brindada a naciones centroamericanas mediante programas sociales, así como el respaldo histórico de México a refugiados sudamericanos y a distintos países afectados por desastres naturales, incluidos incendios forestales en Chile y California, así como emergencias en Haití.

"México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad. Todas y todos los mexicanos deben sentirse orgullosos de ello", expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum.