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Sheinbaum descarta propuesta de cobrar visas a extranjeros

Ante denuncias de privatización de playas y despojos, Sheinbaum asegura que su gobierno actúa conforme a la ley.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 02:14 p.m.
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Sheinbaum descarta propuesta de cobrar visas a extranjeros
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puede plantearse como una idea, aunque dejó claro que su gobierno busca mantener una relación de hermandad con ambos pueblos y evitar conflictos innecesarios.


      Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las privatizaciones de playas, la gentrificación y los presuntos despojos ligados a extranjeros en distintas zonas del país, y que si ante estos hechos es necesario cobrar visas a los extranjeros.

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      En respuesta, Sheinbaum reconoció que "continúa habiendo abusos" en algunos lugares, pero sostuvo que ahora existe una política distinta a la de gobiernos anteriores.
      "Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos. Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos", expresó la mandataria federal.
      Asimismo, indicó que su administración actúa conforme a la ley ante denuncias de privatización de playas o despojos ilegales de terrenos.
      "Ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar Semar para abrir los caminos", señaló.
      Sobre la posibilidad de imponer visas a estadounidenses y canadienses, Sheinbaum afirmó que "es una propuesta", aunque insistió en que México busca atraer visitantes extranjeros para que conozcan la riqueza cultural y natural del país.
      "Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país", afirmó.
      No obstante, advirtió que una medida de este tipo "podría tomarse como un conflicto y pues es mejor evitar los conflictos, a menos que sea necesario".

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