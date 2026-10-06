Sheinbaum cuestiona a embajador Johnson

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó por partida doble al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Primero, por asegurar que elementos de la Guardia Costera de ese país fueron objeto de disparos desde territorio mexicano en Tamaulipas y, después, por participar en Querétaro en la colocación de la primera piedra para una academia de capacitación policial sin que se invitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni al gabinete de seguridad federal.

"Mencionaron, hablaron, incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencias", aseguró la Jefa del Ejecutivo federal.

La declaración de la Presidenta se produjo al ser interrogada sobre las declaraciones del embajador en redes sociales. Johnson informó que elementos de la Guardia Costera estadounidense habían sido objeto de disparos en la zona fronteriza de Tamaulipas, donde inició la denominada Operación Concurrente u Operación Espejo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ronald Johnson sostuvo, además, que cualquier amenaza proveniente de organizaciones criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera sería atendida rápidamente y planteó la realización de patrullajes coordinados para proteger a las comunidades de ambos países.

La Presidenta también llamó la atención sobre la participación del embajador en Querétaro, donde fue invitado por el gobernador Mauricio Kuri a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.

aclaró que no considera que Kuri haya cometido necesariamente un delito, pero advirtió que existen canales institucionales que deben respetarse cuando se trata de cooperación internacional en materia de seguridad.

"En el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional", afirmó.

Incluso señaló que el propio Ronald Johnson conoce los mecanismos que deben seguirse para este tipo de cooperación.

"También el embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores", reprochó la Presidenta.

Informó que solicitó al canciller que se comunique tanto con el embajador Johnson como con el gobernador de Querétaro para revisar el caso.