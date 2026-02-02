logo pulso
Nacional

Sheinbaum desmiente a Trump por petróleo a Cuba

La presidenta afirma que el tema del crudo nunca se habló con Trump.

Por Redacción

Febrero 02, 2026 10:16 a.m.
A
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno se pondrá de acuerdo con la Embajada de Cuba en México para revisar qué tipo insumos y víveres se necesitan para enviarse como parte de la ayuda humanitaria que enviará a la isla.


"Preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda?", se le preguntó esta mañana en conferencia de prensa.


"Ya lo vamos a informar estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí. Saber qué es exactamente qué es lo que necesita. Entonces ya en su momento informaremos a detalle", respondió.


Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana, México enviará ayuda humanitaria a la isla.

"En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

LEA TAMBIÉN

Trump firma orden de aranceles a Cuba por petróleo

Expertos advierten sobre una posible crisis humanitaria en Cuba debido a los aranceles


En Guaymas, Sonora, la mandataria federal aseguró que en la reciente llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.
Esto, luego de que Trump afirmó que Claudia Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.
"Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la Isla", declaró.

