Sheinbaum desmiente a Trump por petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno se pondrá de acuerdo con la Embajada de Cuba en México para revisar qué tipo insumos y víveres se necesitan para enviarse como parte de la ayuda humanitaria que enviará a la isla.



"Preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda?", se le preguntó esta mañana en conferencia de prensa.



"Ya lo vamos a informar estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí. Saber qué es exactamente qué es lo que necesita. Entonces ya en su momento informaremos a detalle", respondió.



Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana, México enviará ayuda humanitaria a la isla.

"En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

En Guaymas, Sonora, la mandataria federal aseguró que en la recientecon el mandatario estadounidense,, no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.Esto, luego de que Trump afirmó quefue "muy buena" porque, según dijo, le pidió quetambién dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió."Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la Isla", declaró.