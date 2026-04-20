Sheinbaum detalla qué temas abordó con Pedro Sánchez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante su reunión con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente de España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, habló sobre continuar con el fortalecimiento del vínculo cultural y educativo entre ambos países.

Sheinbaum y Sánchez fortalecen lazos culturales y tecnológicos

"Hablamos de seguir con las exposiciones en España, particularmente, de seguir enviando exposiciones que tienen que ver con los pueblos originarios, también con lo que fue la llegada de los españoles y los abusos de la conquista", dijo.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que existe un convenio con España para la construcción de la Supercomputadora "Coatlicue" y una red de supercómputo en México que "ellos amablemente nos van a ayudar a diseñarlo y a ponerlo en marcha en nuestro país".

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Postura política y cooperación internacional

Además, resaltó que coincide con Sánchez Pérez-Castejón sobre su postura por el avance de la derecha en el panorama internacional y sostuvo que "la derecha es el odio, la discriminación, el clasismo, el racismo, la depresión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos".

"Y por otro lado, está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos primero los pobres, la prosperidad compartida y entendida la libertad de una manera distinta, la libertad con bienestar, porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad", indicó.

En ese sentido, señaló que "afortunadamente aquí en México tiene una gran aceptación los gobiernos de la transformación, porque representan eso".

Asimismo, descartó que durante su reunión con Sánchez Pérez-Castejón se haya hablado sobre la visita del Rey de España, Felipe VI, a México y expresó que "no se habló de eso, no tenemos información".

Le fue bien a México, dice Sheinbaum a su regreso de España

Tras haber participado en la reunión "Defensa por la Democracia" en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "le fue bien a México".

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "siempre es recibido muy bien México en el exterior" y destacó las muestras de apoyo que recibió en los aeropuertos, al viajar en un vuelo comercial.

Como parte de los trabajos de revisión del T-MEC, la Mandataria federal recibe a las 10:00 horas en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer.

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Indicó la titular del Ejecutivo federal que después de encontrarse con ella, Freer se queda trabajando con la Secretaría de Economía.

También expresó su solidaridad con Japón tras registrarse un sismo de magnitud 7.7: "Esperamos que estén bien todos los mexicanos, que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información".