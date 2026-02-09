Sheinbaum elogia mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy interesante" el mensaje de unidad que transmitió el artista Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Lo anterior al resaltar el uso del idioma español y los simbolismos en favor de la unión del continente americano.

Al ser cuestionada sobre la presentación del cantante puertorriqueño, considerado uno de los artistas más influyentes del momento, la Mandataria federal subrayó la relevancia de que el mensaje haya sido dirigido a toda América, al mencionar a diversos países del continente, incluidos Estados Unidos y Canadá.

"Ha cantado en español en el Super Bowl y el mensaje es de unión de América, del continente americano. Menciona a todos los países al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá, entonces está hablando del continente americano", expresó.

Sheinbaum coincidió en que uno de los mensajes centrales del espectáculo fue que "el mejor antídoto contra el odio es el amor", además de reconocer los múltiples símbolos presentes durante la presentación, incluidos aquellos relacionados con los oficios y la identidad cultural latinoamericana.

La presidenta también aprovechó para destacar un elemento económico vinculado al evento deportivo, al señalar que durante el Super Bowl se enviaron 127 mil toneladas de aguacate, lo que refleja la estrecha relación comercial entre México y Estados Unidos.

"Es cuando más aguacates se consumen en Estados Unidos, por el guacamole", comentó, al destacar la interdependencia económica entre ambos países en eventos de gran impacto internacional.