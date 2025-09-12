Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con Ejército mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de falsas las afirmaciones de la agencia Reuters que señalan un supuesto acuerdo del Ejército mexicano con la CIA para la detención de capos.

"Es falso lo que dice Reuters. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad", aseguró en la conferencia matutina de este viernes.

La Presidenta señaló que sí hay una colaboración informativa entre México y Estados Unidos que ha permitido detectar actos delictivos y dar seguimiento a los generadores de violencia, aunque negó que los agentes de la CIA colaboren en campo con los elementos mexicanos.

"Lo que hay, como siempre lo hemos dicho es coordinación y cooperación en información, información que tiene Estados Unidos de sus agencias se comparte con las instituciones del gabinete de seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información se opera en México por los propios elementos de Defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía", sostuvo.

Mencionó que la agencia envió una solicitud de información, la cual se respondió con una nota aclaratoria que decía que sus afirmaciones no tenían fundamento; no obstante, la información fue publicada.

Sheinbaum espera que tendencia de violencia no los rebasen

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no esperan a que la tendencia de violencia los rebasen en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cajeme, Sonora, por lo que han tomado acuerdo de mayor coordinación ante un incremento en la incidencia en los últimos meses.

Explicó que en Sonora ha disminuido los homicidios en los últimos meses, pero en Cajemen reconoció han incrementado en los últimos dos meses.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió al Gabinete de Seguridad, así como el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, también tiene en el último mes "se están incrementando un poco los homicidios".

"(...) no solamente es en Ciudad Juárez también en Chihuahua aumentado, pero en este caso nos concentramos en el norte de Chihuahua en Ciudad Juárez. Hablamos con ellos nos dicen qué es lo que están planteando y tomamos acuerdos de mayor coordinación para disminuir el delito y no esperar a que tendencia pues no rebase lo mismo es en el caso de Sonora y particularmente de Cajeme que ha ido aumentando en el último mes y medio un poco los homicidios entonces ahí acordamos mayor coordinación en temas de inteligencia investigación que lleven a detención de presuntos, delincuentes, vinculados con estos homicidios", indicó.

Abundó que trabajan en un programa para jornaleros agrícolas "y porque viene mucha migración no asociada al aumento del delito, sino que genera condiciones de venta de estupefacientes por la sobreexplotación que a veces existe y el uso de metanfetaminas entonces estamos entrando un programa particularmente Cajeme".