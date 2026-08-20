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Sheinbaum no descarta dar cargo a Mónica Soto

La presidenta defendió la trayectoria de la magistrada y descartó riesgos para las elecciones de 2027

Por El Universal

Agosto 20, 2026 10:41 a.m.
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Sheinbaum no descarta dar cargo a Mónica Soto
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no descarta ofrecer algún cargo a Mónica Soto Fregoso en la administración pública federal, tras su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y rechazó que ello implique problemas en el proceso electoral del 2027.

      "No voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal", dijo Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

      Ante los rumores de que se le ofrecerá algún cargo en la administración pública federal, la Mandataria aseguró que no descarta la posibilidad.

      "Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho, se hizo un escándalo (...) Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente, cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada", dijo.

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      Adicionalmente, rechazó que su renuncia implique problemas para el proceso electoral a llevarse a cabo en 2027 y sostuvo que se debe esperar a la elección judicial de 2028 para elegir a las magistraturas faltantes.

      "No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución. Si fuera una elección presidencial, se buscaría a otra persona. Así fue en el 24, se lo recuerdo, una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial", declaró.

      "La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos, como algunos de ellos ya lo fueron. Entonces, pues hay que esperar al 28 para elegir a los que a los otros dos que faltan o más, no sé si más de ellos saldrían del Tribunal, no sé cuántos serían, pero hay que esperar a la elección del 28", agregó.

      Además, indicó que serán los abogados quienes determinen si hubo una vulneración constitucional al no presentar una causa grave para presentar su renuncia.

      "Eso ya que lo digan los abogados. Yo creo que ella está en su derecho y me parece que hizo un muy buen papel al frente del Tribunal cuando fue presidente y como magistrada. Es una persona muy profesional", concluyó.

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