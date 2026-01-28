logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum ofrece reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

Gobierno federal mantiene acompañamiento y prepara pagos y apoyos a familiares

Por El Universal

Enero 28, 2026 08:32 a.m.
A
Sheinbaum ofrece reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico y aseguró que el Gobierno federal mantiene el acompañamiento integral a los afectados, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación.

La mandataria destacó que desde el primer momento se brindó atención a los familiares, con la presencia en el lugar de Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, quien ha dado seguimiento directo durante varias semanas.

Detalló que el proceso de reparación integral del daño se realizará de manera expedita, con el aval de la FGR, y que a partir del próximo lunes autoridades federales acudirán a las localidades de las víctimas para continuar con el procedimiento.

Sheinbaum explicó que las familias decidirán si aceptan esta salida alternativa de justicia, que contempla inicialmente el pago del seguro correspondiente y, posteriormente, los apoyos que determine la FGR.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Informó además que, aunque la mayoría de los lesionados ya fueron dados de alta, una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México continuará brindando todo el respaldo necesario a las víctimas y a sus familiares.

"[...] como siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, sus familiares, sus seres queridos. Como bien lo dice Arturo, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas", mencionó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum ofrece reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico
Sheinbaum ofrece reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

Sheinbaum ofrece reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Gobierno federal mantiene acompañamiento y prepara pagos y apoyos a familiares

Despiden a 6 víctimas de masacre de Salamanca
Despiden a 6 víctimas de masacre de Salamanca

Despiden a 6 víctimas de masacre de Salamanca

SLP

El Universal

Exceso de velocidad, causa de accidente
Exceso de velocidad, causa de accidente

Exceso de velocidad, causa de accidente

SLP

El Universal

Autoridades detienen a maquinista principal del tren interoceánico que descarriló

Al alza ataques del crimen contra la Iglesia
Al alza ataques del crimen contra la Iglesia

Al alza ataques del crimen contra la Iglesia

SLP

El Universal