GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Portada de Hoy
Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela

México aboga por diálogo en conflicto venezolano

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 10:08 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Luego de que Estados Unidos confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo lo que sería el primer ataque terrestre en Venezuela, como parte de su campaña de presión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su rechazo a cualquier tipo de intervención armada y subrayó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe asumir un papel mucho más protagónico en este tipo de conflictos.

Cuestionada sobre si la presión ejercida por Washington podría derivar en el derrocamiento del presidente venezolano, la Mandataria mexicana evitó hacer especulaciones y sostuvo que la postura de México es clara y está sustentada en su marco constitucional.

"Ya es mucha especulación. Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo", afirmó.

Sheinbaum consideró que la situación en Venezuela debe resolverse sin injerencias externas y a través de mecanismos regionales y multilaterales, privilegiando el diálogo y el respeto a la soberanía.

"Tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela, o tendría que ser un tema que resuelva como nación", señaló.

En ese contexto, insistió en que la comunidad internacional, particularmente la ONU, debe asumir una mayor responsabilidad para evitar la escalada de conflictos armados.

"Como lo hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos", concluyó.

Sheinbaum dará 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico

El apoyo es inmediato para gastos urgentes y funerarios, y no sustituye indemnizaciones, dijo.

Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela
Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela

Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela

