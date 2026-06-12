Sheinbaum se puso la 26

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Ciudad de México.- Mientras los reflectores del mundo apuntaban al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por otro escenario: el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ahí, lejos de los protocolos de un palco oficial y de las especulaciones que la ubicaban en Palacio Nacional o en el FIFA Fan Fest del Zócalo, la Mandataria decidió mezclarse con los aficionados para presenciar el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

Desde antes del mediodía, familias enteras comenzaron a ocupar las decenas de sillas que fueron colocadas en el deportivo. Camisetas verdes, banderas tricolores, matracas y bolsas de botanas dibujaban la postal de una fiesta popular que acompañó el inicio de la justa mundialista.

En esta ocasión no hubo consignas políticas ni abucheos, ni porras dedicadas a la Presidenta. El protagonismo fue para el balón y para una Selección que cargaba con la responsabilidad de inaugurar el torneo en casa.

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Con la camiseta de México y el número 26, Sheinbaum Pardo recorrió algunos espacios del lugar antes del silbatazo inicial.

Saludó a vecinos, a algunos de los siete mil 500 asistentes —de acuerdo con cifras de las autoridades de Protección Civil—; intercambió comentarios con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y con el alcalde Janecarlo Lozano.

Cuando sonó el Himno Nacional, la Presidenta se puso de pie y lo entonó junto con cientos de asistentes al eento.

Al finalizar el encuentro, abandonó el deportivo entre sonrisas y apretones de mano.