logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum se puso la 26

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sheinbaum se puso la 26
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Mientras los reflectores del mundo apuntaban al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por otro escenario: el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

      Ahí, lejos de los protocolos de un palco oficial y de las especulaciones que la ubicaban en Palacio Nacional o en el FIFA Fan Fest del Zócalo, la Mandataria decidió mezclarse con los aficionados para presenciar el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

      Desde antes del mediodía, familias enteras comenzaron a ocupar las decenas de sillas que fueron colocadas en el deportivo. Camisetas verdes, banderas tricolores, matracas y bolsas de botanas dibujaban la postal de una fiesta popular que acompañó el inicio de la justa mundialista.

      En esta ocasión no hubo consignas políticas ni abucheos, ni porras dedicadas a la Presidenta. El protagonismo fue para el balón y para una Selección que cargaba con la responsabilidad de inaugurar el torneo en casa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con la camiseta de México y el número 26, Sheinbaum Pardo recorrió algunos espacios del lugar antes del silbatazo inicial.

      Saludó a vecinos, a algunos de los siete mil 500 asistentes —de acuerdo con cifras de las autoridades de Protección Civil—; intercambió comentarios con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y con el alcalde Janecarlo Lozano.

      Cuando sonó el Himno Nacional, la Presidenta se puso de pie y lo entonó junto con cientos de asistentes al eento.

      Al finalizar el encuentro, abandonó el deportivo entre sonrisas y apretones de mano. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas
      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas

      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas

      SLP

      El Universal

      La protesta de la CNTE mantiene varados camiones y genera largas filas en gasolineras de Chiapas.

      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum
      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum

      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Joaquín Guzmán ha enviado al menos 15 cartas al tribunal en Nueva York solicitando su traslado a México y denunciando sus condiciones carcelarias.

      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial
      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial

      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial

      SLP

      El Universal

      Autoridades locales y federales destacaron el compromiso policial para mantener la movilidad y seguridad en evento deportivo.

      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo
      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo

      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo

      SLP

      El Universal

      El exsecretario Aurelio Nuño afirma que la CNTE cobra salarios pese a huelga y critica la falta de sanciones.