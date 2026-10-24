Sheinbaum y Maru Campos se confrontan una vez más

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Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, reveló que en la reunión privada que el pasado 19 de septiembre sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la entidad hubo gritos y reclamos por el caso de agentes de la CIA que participaron en un operativo con fuerzas de seguridad estatales en abril pasado.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos tuvo lugar en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en un salón privado. En la misma, ambas intercambiaron reclamos del caso CIA, pero la gobernadora negó que hayan llegado a un acuerdo de "pacto político" para no investigarla.

En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida por Latinus la noche del jueves 22 de octubre, la mandataria estatal describió el encuentro como una conversación "muy fuerte, muy tensa", con entre ocho y 10 minutos de gritos. "Nos levantamos la voz las dos. Mi agravio era porque 19 veces consecutivas, en la más alta tribuna de este país, en la mañanera, se me acusó de traicionar a la patria", dijo la gobernadora de Chihuahua.

La gobernadora aseguró que durante la conversación también cuestionó la falta de apoyo federal en materia de seguridad para la Sierra Tarahumara y lanzó señalamientos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, a quien acusó de presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque sin presentar públicamente pruebas que acrediten esa afirmación.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Maru Campos acusó al exfiscal de Chihuahua de cometer actos de corrupción, por lo que le ofreció proceder en su contra en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el ´exfiscal tiene casinos´, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal. ¿Qué le dijo la Presidenta? ´Procede´, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley. Entonces le dije: ´¿por qué no procede la fiscalía de justicia del estado de Chihuahua? Y si te parece, le comento a la fiscal general de la República para que te reciba´", explicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la Mandataria federal defendió a Ariadna Montiel y la calificó como una mujer honesta, y reiteró que al hacer acusaciones de este tipo siempre deben presentarse evidencias.