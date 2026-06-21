"Sientan orgullo de ser mexicanos"
La presidenta llamó a reivindicar a los pueblos originarios
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Tijuana, BC.- En esta zona fronteriza con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a sentir orgullo por nacer en México y a reivindicar a los pueblos originarios.
"Siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas, vivimos en un país grandioso: que nadie le diga nada a las mexicanas y a mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario, ¿están orgullosos de ser mexicanos? Hay que estar muy orgullosos, los mexicanos tenemos al menos cuatro amores, no se les olvide nunca: amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y el cuarto, y muy importante, amor a México, amor a la patria, ¡que viva Tijuana!", afirmó.
Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, la Jefa del Ejecutivo preguntó a las niñas presentes si se sentían orgullosas de tener la primera Presidenta mujer de México. "Y ahora estamos viviendo un momento muy estelar. ¿Cuántas presidentas mujeres había habido antes de ahora?, ¿qué piensan las niñas de una mujer presidenta, están contentas?, ¿y los niños?, ¿les gusta que haya una mujer Presidenta?", cuestionó a los estudiantes, quienes respondieron con aplausos y su visto bueno hacia la Mandataria.
Por otra parte, la presidenta inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estudiantes y dos robots, la mandataria recorrió el plantel especializado en Inteligencia Artificial (IA), Robótica y Automatización.
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"La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo preparatorias que queden cerca de la casa", expresó la mandataria a los estudiantes.
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