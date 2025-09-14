Socavón se “devora” camión de refrescos

Ciudad de México.- Un camión cayó en un socavón que se abrió a su paso, en la calle 5 de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. La falla se registró la tarde este sábado cuando el camión repartidor de una refresquera pasaba por el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), una fuga en el colector fue la causa de que se formara la oquedad que mide 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de la caída de un camión en un socavón en la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este sábado, personal de esta dependencia se desplazó al lugar para brindar la atención necesaria”, informó la secretaría.

De acuerdo con la evaluación preliminar, la oquedad se originó por la afectación a un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro. Tras el incidente, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez confirmó que no hay personas lesionadas por el suceso.

Personal de la Segiagua, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) acordonaron la zona en tanto se realizaron las maniobras para retirar el camión repartidor de refrescos con apoyo de una grúa.

De acuerdo con videos compartidos por la propia demarcación, se puede observar que en un principio, el camión quedó atrapado del eje trasero. En

En las imágenes se observa que momentos después, la unidad de carga cae por completo dentro del socavón y únicamente la parte de la cabina quedó fuera del hoyo.