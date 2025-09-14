Inauguran exposición en honor a Frida Kahlo

Matehuala.- Inauguran la exposición Yo te cielo un homenaje a Frida Kahlo en el Museo de las Culturas, de la talentosa pintora y maestra Beatriz Delgado Jiménez

En la apertura de la exposición se contó con presencia de autoridades municipales, invitados por parte de la maestra y de manera especial acudieron abuelitos del asilo de ancianos de Matehuala, para ver esta grandiosa exposición de pintura.

La expositora dijo estar muy agradecida por la oportunidad para poder presentar sus obras de arte, además invita a la población en general acudir a ver esta gran exposición, que estará abierta durante varios días. Como parte de la exposición se pueden observar varias pinturas que hizo de la pintora Frida Kahlo, quien es un gran icono dentro de la cultura mexicana, además de que fue una mujer que se enfrentó a un mundo de hombres en aquellos años, donde había muy pocas mujeres pintoras y logró sobresalir, siendo aún muy recordada en la actualidad.

Dentro del evento también se contó con la presentación de un mariachi, que puso a bailar a todos los abuelitos del asilo, quienes se mostraban muy contentos de poder ver esta exposición, además de disfrutar la música.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí