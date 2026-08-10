Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF

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El Índice de Precios de la Vivienda mostró en el segundo trimestre una apreciación de 7.3% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Mientras que en el acumulado al primer semestre el crecimiento fue de 7.9%.

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La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.3%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.5% de enero a junio.Las casas solas se apreciaron 8.4% y las casas en condominio y departamentos considerados de manera conjunta un 7.4% en el primer semestre.La vivienda económico-social aumentó 10% y la vivienda media-residencial se apreció 6.7%.En los primeros seis meses del año, el valor promedio nacional de una vivienda fue de un millón 960 mil 032 pesos, lo que corresponde al valor de una vivienda media.Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que 25% de las operaciones se realizaron por un valor menor a 843 mil pesos.La mediana del valor de avalúo fue de un millón 299 mil 580 pesos y el 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto.Finalmente, 75% de las viviendas fueron valuadas en menos de 2 millones 226 mil 101 pesos."El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto creció 2.2% en el segundo trimestre de 2026, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía."El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.4% entre junio de 2025 y junio de 2026, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.4%; asimismo, de acuerdo con el Banco de México, la tasa hipotecaria promedio en el segundo trimestre de 2026 fue de 11.42%", puntualiza SHF.Por zona metropolitana, la zona metropolitana de Guadalajara mostró una apreciación de 11%; la de Monterrey tuvo un incremento de 8.3%; la de Puebla-Tlaxcala, un 8.5%; la de Toluca creció 5.1%; la de Tijuana, un 9.7%; la de León, un 7.9%; y la de Querétaro, un 5.6%.Por estados, donde más se encareció la vivienda fue en Tamaulipas con 11.8%; en Quintana Roo con 11.5%; en Jalisco, 11.2%; Aguascalientes, 10.7%; Nayarit, 10.6%; y en Baja California, 9.9%.