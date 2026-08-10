logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF

El crecimiento del PIB y la tasa hipotecaria influyen en la dinámica del mercado inmobiliario en 2026

Por El Universal

Agosto 10, 2026 02:23 p.m.
A
Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Índice de Precios de la Vivienda mostró en el segundo trimestre una apreciación de 7.3% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).


      Mientras que en el acumulado al primer semestre el crecimiento fue de 7.9%.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.3%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.5% de enero a junio.
      Las casas solas se apreciaron 8.4% y las casas en condominio y departamentos considerados de manera conjunta un 7.4% en el primer semestre.
      La vivienda económico-social aumentó 10% y la vivienda media-residencial se apreció 6.7%.
      En los primeros seis meses del año, el valor promedio nacional de una vivienda fue de un millón 960 mil 032 pesos, lo que corresponde al valor de una vivienda media.
      Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que 25% de las operaciones se realizaron por un valor menor a 843 mil pesos.
      La mediana del valor de avalúo fue de un millón 299 mil 580 pesos y el 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto.
      Finalmente, 75% de las viviendas fueron valuadas en menos de 2 millones 226 mil 101 pesos.
      "El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto creció 2.2% en el segundo trimestre de 2026, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
      "El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.4% entre junio de 2025 y junio de 2026, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.4%; asimismo, de acuerdo con el Banco de México, la tasa hipotecaria promedio en el segundo trimestre de 2026 fue de 11.42%", puntualiza SHF.
      Por zona metropolitana, la zona metropolitana de Guadalajara mostró una apreciación de 11%; la de Monterrey tuvo un incremento de 8.3%; la de Puebla-Tlaxcala, un 8.5%; la de Toluca creció 5.1%; la de Tijuana, un 9.7%; la de León, un 7.9%; y la de Querétaro, un 5.6%.
      Por estados, donde más se encareció la vivienda fue en Tamaulipas con 11.8%; en Quintana Roo con 11.5%; en Jalisco, 11.2%; Aguascalientes, 10.7%; Nayarit, 10.6%; y en Baja California, 9.9%.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF
      Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF

      Precio de vivienda sube 7.3% en segundo trimestre: SHF

      SLP

      El Universal

      El crecimiento del PIB y la tasa hipotecaria influyen en la dinámica del mercado inmobiliario en 2026

      Segundo Simulacro Nacional: ¿qué dirá el mensaje de tu celular?
      Segundo Simulacro Nacional: ¿qué dirá el mensaje de tu celular?

      Segundo Simulacro Nacional: ¿qué dirá el mensaje de tu celular?

      SLP

      El Universal

      La Coordinación Nacional de Protección Civil activará la alerta sísmica a las 12:00 horas para el ejercicio preventivo.

      Riña en penal Atlacholoaya deja un interno muerto en Morelos
      Riña en penal Atlacholoaya deja un interno muerto en Morelos

      Riña en penal Atlacholoaya deja un interno muerto en Morelos

      SLP

      El Universal

      El penal continúa operando con normalidad mientras la Fiscalía de Morelos indaga el caso.

      Hallan laboratorio clandestino en campamento de Zacatecas
      Hallan laboratorio clandestino en campamento de Zacatecas

      Hallan laboratorio clandestino en campamento de Zacatecas

      SLP

      El Universal

      El decomiso incluyó reactores, precursores químicos y equipo industrial para la fabricación de sustancias ilícitas