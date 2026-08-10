Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

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La diputada Roxanna Hernández Ramírez dejará su curul en el Congreso del Estado a partir del 11 de agosto, luego de que la Diputación Permanente aprobó por unanimidad su solicitud de licencia por tiempo indefinido.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representante del distrito 14, argumentó motivos personales y profesionales para separarse del cargo.

Su lugar será ocupado por Yaniria Santiago Medina, quien ha ocupado cargos en la administración pública de la Huasteca, entre ellos como delegada del Sistema Estatal DIF y contralora municipal de Tancanhuitz, además de mantener participación dentro de la estructura del PVEM.

La labor legislativa de Hernández Ramírez ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. En 2025 tomó postura frente a las condiciones del Centro Penitenciario Femenil de Xolol, en Tancanhuitz, al defender la actuación de las autoridades penitenciarias y sostener que las internas "viven felices y contentas" en ese centro. Esto luego de que la diputada Gabriela López Torres planteó un exhorto para que se atendieran las denuncias relacionadas con el penal.

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La difusión de un audio enviado desde el teléfono de Hernández durante una entrevista en el programa "Mesa de Encuentro" también generó cuestionamientos hacia la legisladora. En el mensaje, se refirió a algunas personas como "gente corriente" y "sin intelecto". Aunque reconoció que el audio fue enviado desde su celular, negó que sus comentarios estuvieran dirigidos a los conductores del programa.

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El cambio ocurre en una Legislatura que ya ha tenido otros movimientos por licencias y sustituciones. Juan Carlos Bárcenas Ramírez de Nueva Alianza, Martha Patricia Aradillas Aradillas del PVEM, Diana Ruelas del PT y Carlos Arreola Mallol de Morena dejaron sus respectivos cargos durante el periodo legislativo, lo que permitió el ingreso de sus suplentes.

Ahora, el Congreso deberá formalizar el relevo de Hernández Ramírez con la incorporación de Santiago Medina.