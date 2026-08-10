Presentan libro sobre la organización de San Luis Potosí en 1794

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En la Sala de Cronistas del Centro Cultural Palacio Municipal se presentó el libro 'Ordenar, vigilar y proteger'. La división de cuarteles y la función de los alcaldes de barrio en la ciudad de San Luis Potosí de acuerdo a la Ordenanza de 1794, de Inocencio Noyola, con la participación de la doctora María Isabel Monroy Castillo.

La obra parte de la Ordenanza de 1794 para estudiar cómo estaba organizada la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XVIII y cuáles eran las funciones de los alcaldes de barrio, encargados de atender distintos sectores de la población. El libro está integrado por una introducción, cinco capítulos, conclusiones y anexos, y fue elaborado con documentación del Archivo Histórico Estatal "Lic. Antonio Rocha".

Durante la presentación, María Isabel Monroy Castillo destacó que la investigación permite conocer la forma en que las ordenanzas regulaban distintos aspectos de la vida municipal y cómo la división de las ciudades en cuarteles se relacionaba con las tareas de vigilancia y control de la población. En el caso de San Luis Potosí, la organización territorial permitió asignar responsabilidades específicas a autoridades encargadas de cada zona.

Uno de los aspectos centrales del libro es la reconstrucción de la ciudad a partir del plano elaborado en el periodo. Noyola analiza calles, plazas, edificios, manzanas, corrientes de agua, puentes y otros espacios, además de establecer relaciones entre la información documental y la configuración urbana de la época. El estudio también distingue entre los barrios y los pueblos indígenas que se encontraban alrededor de la ciudad.

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La investigación aborda también a los alcaldes de barrio, cuyo cargo tenía una duración de dos años y estaba relacionado con la administración de justicia y la vigilancia de la ciudad. Entre sus responsabilidades se encontraba llevar registros de las calles, las casas, sus habitantes y su comportamiento, mientras que otras figuras, como los serenos, participaban en la vigilancia nocturna.

El propio autor explicó que uno de sus principales intereses fue conocer no solo el contenido de la Ordenanza, sino sus repercusiones y la manera en que fue aplicada. Para ello recurrió a distintos fondos del Archivo Histórico, entre ellos los de Ayuntamiento e Intendencia, así como a protocolos que permiten conocer datos sobre las propiedades, sus medidas, ubicación, precios y procesos de compraventa.

Con esta investigación, Ordenar, vigilar y proteger propone una lectura documental de la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XVIII y permite relacionar espacios que forman parte de la ciudad actual con las calles, propiedades y formas de organización que existían hace más de dos siglos.