25 escuelas militarizadas serán transformadas: SEP

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reportó que 25 de 26 escuelas con modalidad militarizada serán transformadas, y una ha sido clausurada. Afirmó que "no vamos a tener ninguna (militarizada) al inicio del siguiente ciclo escolar".

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Delgado Carrillo explicó que "teníamos 26 escuelas militarizadas, hay una que no, que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están en transformación".

En ese sentido, aseguró que existe un acompañamiento con las autoridades estatales y federales para que logren la transformación, "porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes".

"Detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina en algunos casos lo que había era abusos, maltratos y violencia. Entonces ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia, no se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños y las niñas", expresó.

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Adicionalmente, indicó que estas escuelas no están contempladas en ninguna ley y pidió a las autoridades estatales que aquellas instituciones que "no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas".

"La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército mexicano o la Guardia Nacional", dijo.

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Admitió que aunque algunas de estas escuelas tienen reconocimiento en comunidades educativas, "ellos tienen que transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano".

El funcionario sostuvo que hasta ahora no se han suscitado conflictos con los gobiernos estatales para llevar a cabo la regulación de estas instituciones en las entidades, "porque se ha entendido que estas fueron escuelas que estuvieron al margen de la ley y ahora estamos poniendo orden en ello".