Riña en penal Atlacholoaya deja un interno muerto en Morelos
El penal continúa operando con normalidad mientras la Fiscalía de Morelos indaga el caso.
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Un enfrentamiento armado con objetos punzocortantes entre personas privadas de la libertad (PPL) del penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, dejó como saldo un interno muerto durante la madrugada de este lunes.
La riña carcelaria se desató alrededor de las 04:00 horas en el área de dormitorios, donde grupos antagónicos iniciaron la confrontación.
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Custodios y personal médico del penal ingresaron a la zona del conflicto una vez controlado el disturbio, y confirmaron que uno de los reclusos ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante la madrugada elementos de seguridad y custodia realizaban recorridos de supervisión en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, cuando fueron alertados sobre un incidente en una de las estancias y acudieron de inmediato.
En la estancia número 7 localizaron a una persona privada de la libertad (PPL) tendida en el piso, por lo que activaron los protocolos de atención, personal médico acudió al lugar y confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Los primeros reportes indican que el incidente involucró a tres PPL, sin que se registraran hechos en otras áreas del centro penitenciario.
La Fiscalía General del Estado de Morelos fue notificada para realizar las investigaciones y determinar las circunstancias de lo ocurrido.
El Cereso mantiene sus actividades con normalidad y las autoridades penitenciarias continúan con la supervisión de las instalaciones conforme a los protocolos establecidos, informaron las autoridades.
Hasta el momento, la Dirección General de Centros Penitenciarios mantiene bajo reserva la identidad de la víctima, las causas que detonaron el choque armado y el número de reos bajo investigación por este crimen.
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