Solo 4 de cada 10 líneas, registradas

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Ciudad de México.- El registro de líneas de teléfonos celulares, que vence el 30 de junio, alcanza apenas 62.5 millones, lo que significa que no ha llegado ni a 50% de las líneas que funcionan en México, que, según datos oficiales, es de poco más de 144.5 millones.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que hasta la noche del pasado lunes se habían registrado apenas 62 millones 534 mil 478 líneas de teléfonos celulares, es decir, 43% del total de los aparatos que hay en el país actualmente.

Para poder llegar al 30 de junio con el 100% de líneas registradas se necesita que se registren más de 10 millones de líneas en promedio cada día.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el día de hoy en su conferencia de prensa matutina se informará sobre el tema y, en su caso, anunciará si habrá una prórroga para el registro de las líneas telefónicas de celulares.

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En abril pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones identificó un total de 144 millones 585 mil 131 líneas activas de servicio de telefonía celular en el país como parte de la publicación del Reporte de datos del sector de telecomunicaciones.

La CRT explicó que, de acuerdo con la normatividad vigente, se considera como línea activa aquella que registró un tráfico de voz durante el trimestre informado.

La institución detalló que los concesionarios con mayor cantidad de líneas activas son: América Móvil (Telcel), con 57.90% del total de líneas activas; AT&T, con 16.42%; Telefónica (Movistar), con 14.05%, y Grupo Walmart (Bait), con 7.04%, mientras que otros 23 concesionarios representan 6 millones 644 mil 769 líneas.

El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este jueves se informará si se amplía el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas.

Asimismo, la mandataria manifestó que es falso que con este registro el gobierno de México busque espiar a la población, sino que, indicó, se busca fortalecer la seguridad y evitar diversos delitos, como la extorsión.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo indicó que este jueves José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará sobre este tema.