Somos México impugnará resolución

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Ciudad de México.- Luego de obtener su registro como partido político nacional, Somos México anunció que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordena modificar su nombre, emblema y colores, al considerar que se trata de una decisión arbitraria la cual afecta sus condiciones de competencia rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer que el INE otorgó oficialmente el registro a dicha organización política, lo que le permitirá participar en los comicios locales y federales de 2027.

El organismo electoral emitió una resolución que obliga a la nueva fuerza política a cambiar su denominación, identidad gráfica y colores institucionales.

Acosta Naranjo afirmó que el nombre "Somos México", el emblema y el color rosa empleados por la organización fueron notificados al INE desde hace 18 meses durante el proceso con el fin de obtener el registro.

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Ttambién aclaró que el abogado Salvador Nava Agomar no forma parte del Consejo Consultivo ni mantiene relación laboral o contractual con Somos México.

Precisó que quien sí integra dicho órgano es Salvador Nava Calvillo, hijo del histórico líder democrático potosino Salvador Nava Martínez.