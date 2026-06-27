Somos México impugnará resolución
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Ciudad de México.- Luego de obtener su registro como partido político nacional, Somos México anunció que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordena modificar su nombre, emblema y colores, al considerar que se trata de una decisión arbitraria la cual afecta sus condiciones de competencia rumbo a las elecciones de 2027.
El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer que el INE otorgó oficialmente el registro a dicha organización política, lo que le permitirá participar en los comicios locales y federales de 2027.
El organismo electoral emitió una resolución que obliga a la nueva fuerza política a cambiar su denominación, identidad gráfica y colores institucionales.
Acosta Naranjo afirmó que el nombre "Somos México", el emblema y el color rosa empleados por la organización fueron notificados al INE desde hace 18 meses durante el proceso con el fin de obtener el registro.
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Ttambién aclaró que el abogado Salvador Nava Agomar no forma parte del Consejo Consultivo ni mantiene relación laboral o contractual con Somos México.
Precisó que quien sí integra dicho órgano es Salvador Nava Calvillo, hijo del histórico líder democrático potosino Salvador Nava Martínez.
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