Son fallas, no apagones: CSP

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya apagones en el país, en el marco del Plan de la Soberanía Energética y el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México.

Sheinbaum Pardo aseguró que se trata de "fallas de distribución". "Más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación, son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación",.

"Es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con CFE para fortalecer estas líneas de distribuciones".

Explicó que "apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución, sobre todo que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país".

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Reiteró que su gobierno apuesta por las energías limpias porque tienen "enormes virtudes" y son indispensables para cambiar "la matriz energética", y enfatizó que se busca dejar de consumir combustibles fósiles.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que en esta administración se va por la generación de 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad para 2030, 70% provendrá de fuentes renovables.

Durante la presentación de los avances del Plan de Generación de Energía Eléctrica, destacó que el objetivo central de la estrategia es fortalecer la soberanía energética del país mediante una transición ordenada hacia tecnologías limpias.

Explicó que de los 32 mil MW adicionales previstos para este sexenio, alrededor de 22 mil MW serán producidos mediante tecnologías renovables como energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, termosolar e hidroeléctrica.

Celebra su cumpleaños

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum festejó este miércoles su cumpleaños 64.

La Mandataria partió varios pasteles acompañada de su equipo de trabajo; además, asistentes afines a la 4T le llevaron regalos como flores y pasteles.

"¡Queremos pastel, pastel, pastel!", cantó la Presidenta al inicio de su conferencia, la cual inició con una sonrisa en el rostro. Mientras tanto, en el exterior, seguidores llevaron mariachis, y lanzaban porras.