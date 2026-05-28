Subasta de Indep no vende terrenos ligados a "El Mencho"

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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró reunir casi 50 millones de pesos en la subasta a sobre cerrado de bienes inmuebles, celebrada este jueves.

Pero destacó que no hubo ningún interesado en comprar el terreno en el exclusivo fraccionamiento "Tapalpa Country Club", en Tapalpa, Jalisco, en donde cayó abatido Nemesio Rubén Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ni tampoco hubo interés en adquirir la casa en Culiacán, Sinaloa, donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".

En la apertura de los sobres cerrados que se hizo en la sede del Indep, y en donde estuvo presente la directora general Mónica Fernández Balboa, solo se presentaron ofertas para cuatro lotes.

Subastas y lotes adjudicados por Indep

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El Lote 4, en el cual se ofrecía un terreno en el prestigioso fraccionamiento "Zotogrande Residencial" en Zapopan, Jalisco, con un precio de salida de 13.8 millones de pesos, fue ganado por una persona que ofertó la puja más alta que fue de 21 millones 173 mil pesos.

El Lote 12, en el que se remataba un lote comercial en Querétaro, Querétaro, y cuyo precio base de venta era de 2.6 millones de pesos, fue adjudicado a un participante que ofreció 2 millones 810 mil pesos.

En cuanto al Lote 52 que correspondía a un terreno en Toluca, Estado de México, cuyo precio de salida era de 351 mil 280 pesos, fue adjudicado a quien ofreció 355 mil pesos.

Finalmente, el Lote 75 en donde se oferta un lote comercial en Parral, Chihuahua, que tenía un precio base de venta por 22 millones 956 mil 236 pesos fue entregado al participante que ofertó 23 millones 500 mil 001 pesos.

Resultados y montos recaudados en la subasta

En total, por la adjudicación de estos cuatro lotes, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado logró reunir poco más de 47.8 millones de pesos.