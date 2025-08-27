Sube pobreza laboral a 35.1% en segundo trimestre: Inegi

Durante el segundo trimestre del año, el 35.1% de la población en México se encontraba en situación de pobreza laboral, informó por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior equivale a que alrededor de 45.8 millones de personas no contaron con el ingreso suficiente por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar.

Con este resultado, la pobreza laboral en el país se mantiene por debajo del 36.6% reportado antes de la pandemia, pero se ubica 1.2 puntos porcentuales por arriba del 33.9% alcanzado en el primer trimestre del presente año.

En el ámbito rural, la población con pobreza laboral aumentó 1.1 puntos porcentuales, pues pasó de 48.0% en los primeros tres meses del año a 49.1 en el segundo trimestre. Por su parte, en el ámbito urbano también aumentó 1.1 puntos porcentuales al pasar de 29.7% a 30.8% en dicho periodo.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población en pobreza laboral durante el segundo trimestre de 2025 fueron: Chiapas con una tasa de 62.5%; Oaxaca, 59.2%; y Guerrero, 55.3 %. Las de menor porcentaje de pobreza laboral fueron: Baja California Sur con 12.9%; Quintana Roo; 18.0%; y Baja California, 19.7%.

Entre el primero y el segundo trimestre de 2025, la pobreza laboral aumentó en 22 entidades de las 32 que comprende el país. Donde se registraron los mayores aumentos fue en Guerrero, con un incremento de 4.3 unidades; San Luis Potosí; 4.0; Morelos, 3.9; Querétaro, 3.5; y Chiapas, 3.4 puntos.

En contraste, las entidades que registraron las mayores disminuciones en el periodo de referencia fueron: Chihuahua con una baja de 3.0 unidades; Durango, -2.5; Tabasco, -1.7; Coahuila, -1.4; y Sinaloa, -1.1 puntos.

Durante el segundo trimestre de 2025, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7 mil 596.46 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8 mil 278.95 y las mujeres, de 6 mil 625.99: los hombres ocupados reportaron un ingreso mayor por 1 mil 652.95 pesos.

Respecto a la situación de formalidad laboral, en el segundo trimestre de 2025 la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10 mil 821.04 pesos, mientras que, para la población ocupada informal, este fue de 5 mil 257.55 pesos, es decir, 51.4% menos que la ocupada en el sector formal.