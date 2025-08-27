a todo pulso

NUEVA DERROTA del ADSL en un partido que parecía se podría ganar, resultó que nuevamente errores muy puntuales ocasionan este doloroso descalabro; tal parece que el director técnico Guillermo Abascal no ha podido encontrar al lateral derecho fijo que le garantice un buen resultado en su accionar, ha venido alternando a Luis Javier Suárez y a Román Torres y hasta ahora ninguno de los dos se ha ganado la titularidad. El librito del futbol señala que lo que menos se debe de mover es la línea defensiva, obviamente siempre y cuando estén teniendo resultados favorables, es por eso que el DT sigue sin encontrar su base definitiva, empieza con los cuatro que más frecuentemente ha alineado y avanzado el juego hace cambios de posición por posición, ha metido también a Aldo Cruz para tratar de cerrar los partidos y tampoco se ha logrado el objetivo, seguramente para el juego de la jornada 7 en contra de Toluca, Cruz iniciará ya que Juan Manuel Sanabria estará suspendido por haber sido expulsado al término del juego contra Querétaro. Se tiene que trabajar mucho con esta línea defensiva ya que no es posible que el equipo anote tres goles y te hagan cuatro o como con Gallos que anotas dos y te meten tres, no hay equilibrio, hay muchas desatenciones personales que generan los errores y así nada más no se puede.

EL DESEMPEÑO del equipo no es malo del todo, se tienen lapsos del partido en donde su trabajo es bueno, en ocasiones se logra anotar, pero si no es Joao Pedro parece que no hay quien más lo haga, la contundencia cuando estás dominando debes de coronarla con el gol, porque hemos visto que luego se baja el nivel y les cuesta trabajo volverse a encontrar y sobre todo reaccionar al marcador adverso, se han perdido partidos en los últimos minutos y anímicamente esto desmotiva a la afición.

LA JORNADA SEIS dejó nuevamente mal parado al arbitraje mexicano, nada más no le encuentran el hilo a la química entre el central y el VAR, la diferencia de criterios es enorme y la aplicación a las reglas de juego las interpretan cada quién a su manera, se pensaba que con la llegada de Horacio Elizondo, este ex árbitro argentino se mejoraría, pero por el contrario, se ha empeorado y más aún si consideramos que el área de designaciones de la comisión le terquea poniendo al “Gato” Ortiz en los juegos del América, ya que en los últimos seis juegos que les ha sancionado ha marcado penaltis y jugadas polémicas; que necesidad de repetirlo, habiendo otros elementos que bien podrían aparecer, como dicen por ahí no hagas cosas buenas que parezcan malas.

EL RESTO DE LA JORNADA tuvo buenos juegos; el dos a dos de Mazatlán y Tigres fue muy entretenido y Tigres lucho hasta conseguir el empate después de dos goles anulado por posición adelante que fueron bien sancionados. Chivas se levantó de un tres cero que le venía aplicando Xolos, pero tuvo buena reacción y con bonitos goles logró el empate en un juego que parecía ya tener perdido, otro partido que no llamó la atención pero que resultó bueno fue el de Juárez en contra de Torreón que sigue con el santo de espaldas, ya que no logra sacar buenos resultados a pesar de haber mejorado sustancialmente, se van al frente en el minuto 10 y les empatan al 88 y les dan vuelta al marcador en tiempo de reposición, volvemos a lo mismo que el ADSL, la falta de concentración les cobra factura. Quienes quedaron a deber y mucho fueron Cruz Azul y Toluca, ya que se esperaba fuera el partido de la jornada y no lo fue, Toluca parecía otro, no se desempeño como lo ha venido haciendo desde el torneo pasado en donde logró salir campeón, haber si el viernes no se desquita con ADSL. Los Rayados de Monterrey van cuesta arriba y jugando bien, Doménec Torrent ha hecho buen trabajo, su equipo se está desempeñando de acuerdo a la calidad del plantel, ha recuperado el nivel de varios de sus jugadores y esto les ha redundado en cinco triunfos de manera consecutiva anotando de a tres goles en los últimos cuatro encuentros. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com