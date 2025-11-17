logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suben a 8 los muertos por violencia en Parral

Por El Universal

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Suben a 8 los muertos por violencia en Parral

Chihuahua, Chih.- Hasta la mañana del domingo la cifra de víctimas asesinadas tras ataques registrados durante la noche del sábado en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua, subió a ocho personas muertas.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur detalló que inició los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocho personas fueron privadas de la vida, en diversos hechos.

En primera instancia, indicó que se integró una carpeta de investigación en torno a la localización de siete personas sin vida en las instalaciones del carril de carreras Santa Teresa, ubicado a la altura del kilómetro 02 de la carretera Parral- Jiménez.

De manera oficial se detalló que se trata de siete hombres sin identificar, de entre 20 y 35 años, aproximadamente, quienes presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos cartuchos percutidos de los calibres 7.62x39, .45 y 9 milímetros. Asimismo, aseguraron 12 automotores, siete pick ups y cinco vehículos tipo sedán.

La madrugada de este domingo, policías investigadores atendieron un reporte sobre la localización de otro hombre sin vida en las inmediaciones del lugar conocido como la Puerta del Tiempo. La persona fallecida, permanece sin identificar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE
LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

LOS TOROS CAMPEONES DE LA CAMARGUE

SLP

Christian González Del Carpio.

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum
No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

No hay divorcio con el pueblo, afirma Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta de México se pronuncia tras la marcha

PAN acusa represión contra los jóvenes
PAN acusa represión contra los jóvenes

PAN acusa represión contra los jóvenes

SLP

El Universal

Habrá L1 para 50 años más: Brugada
Habrá L1 para 50 años más: Brugada

Habrá L1 para 50 años más: Brugada

SLP

El Universal