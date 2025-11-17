Suben a 8 los muertos por violencia en Parral

Chihuahua, Chih.- Hasta la mañana del domingo la cifra de víctimas asesinadas tras ataques registrados durante la noche del sábado en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua, subió a ocho personas muertas.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur detalló que inició los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocho personas fueron privadas de la vida, en diversos hechos.

En primera instancia, indicó que se integró una carpeta de investigación en torno a la localización de siete personas sin vida en las instalaciones del carril de carreras Santa Teresa, ubicado a la altura del kilómetro 02 de la carretera Parral- Jiménez.

De manera oficial se detalló que se trata de siete hombres sin identificar, de entre 20 y 35 años, aproximadamente, quienes presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos cartuchos percutidos de los calibres 7.62x39, .45 y 9 milímetros. Asimismo, aseguraron 12 automotores, siete pick ups y cinco vehículos tipo sedán.

La madrugada de este domingo, policías investigadores atendieron un reporte sobre la localización de otro hombre sin vida en las inmediaciones del lugar conocido como la Puerta del Tiempo. La persona fallecida, permanece sin identificar.