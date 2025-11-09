Subirán de precio los automóviles ecológicos

Ciudad de México.- El gobierno federal anunció que va a aprobar un arancel de 50% a los autos importados de países sin acuerdo de libre comercio con México.

Urban Science calcula que la medida impactará principalmente al mercado de vehículos ecológicos, que pueden encarecerse de 5% a 8%, al frenar la competencia que las automotrices de China detonaron en el mercado mexicano.

Entre 2021 y 2024, los automóviles eléctricos e híbridos conectables en México redujeron sus precios 37% y 35%, respectivamente, mientras que los coches a gasolina se encarecieron en promedio 24%, de acuerdo con información del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT por sus siglas en inglés).

En 2021, el precio promedio de los eléctricos conectables era de 1.4 millones de pesos, pero el año pasado bajaron a 876 mil pesos y hay modelos pequeños de coches de batería en 415 mil 800 pesos, según el estudio del ICCT.

Mientras que los vehículos a gasolina subieron a un precio promedio de 534 mil pesos en 2024.

Entre 2021 y 2024 se duplicó la oferta de modelos de batería y eléctricos conectables en México, al elevarse de 53 modelos en 2021 a 107 en 2024, indican las cifras del ICCT.

Durante ese periodo, la estadounidense Tesla y la china JAC fueron los fabricantes con mayores ventas de autos eléctricos de batería.

En el segmento de eléctricos conectables, BMW, Volvo y Mercedes concentraban el mayor porcentaje de ventas en 2021, aunque, a partir de 2023, BYD ingresó al mercado y el año pasado se posicionó como líder de ventas en ambos segmentos: eléctricos de batería y eléctricos conectables.