Vuelca y explota otra pipa

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Vuelca y explota otra pipa

Ixtapaluca, Méx.- Una pipa volcó y se incendió a la altura del kilómetro 48+500 de la autopista México-Puebla, vialidad que tuvo que ser cerrada en ambos sentidos para que los bomberos sofocaran el fuego.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas cuando el chofer de la pipa que transportaba combustible circulaba por la vía de cuota, a la altura del municipio de Ixtapaluca.

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México informó que al sitio del siniestro llegaron unidades de emergencia para trabajar en sofocar la conflagración registrada a raíz de la volcadura.

“No se reportan personas lesionadas ni fallecidas”, informó la coordinación de Protección Civil a través de su cuenta de X.

Vulcanos de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Protección Civil estatal llegaron para combatir el fuego, que se originó en el contenedor de diesel, el cual quedó sobre la autopista; el tractocamión terminó en un barranco.

