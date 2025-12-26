logo pulso
NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Detienen a menor por presunto robo a comercio en Soledad

El adolescente fue asegurado en la colonia Santo Tomás y quedó a disposición de la Fiscalía estatal

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 07:53 a.m.
Detienen a menor por presunto robo a comercio en Soledad

Un menor de edad fue detenido por su presunta participación en un robo a comercio en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con información oficial, la detención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes aseguraron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que definirá su situación legal conforme a la ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hecho ni sobre el monto de lo presuntamente robado.

