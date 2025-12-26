Detienen a menor por presunto robo a comercio en Soledad

Un menor de edad fue detenido por su presunta participación en un robo a comercio en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con información oficial, la detención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes aseguraron al adolescente y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que definirá su situación legal conforme a la ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hecho ni sobre el monto de lo presuntamente robado.