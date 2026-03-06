Suman 47 detenidos por el caso Rancho Izaguirre: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Rancho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que "lo que se ha encontrado, son más indicios de un centro de adiestramiento".

"De este caso, van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa.

"Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este por este hecho", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Minimizan papel del rancho Izaguirre Guadalajara, Jal.- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco consideró que las autoridades federales continúan minimizando el papel del rancho Izaguirre como lugar de exterminio y destrucción de cu...

Señaló el secretario de Seguridad que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, debe dar la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la información relacionada con este caso la tiene que dar la FGR.

"Hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación para dar toda la información", dijo la Presidenta.

"Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar", agregó el secretario de Seguridad.

Destaca presencia de seguridad en Jalisco

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el gabinete de Seguridad tendrá presencia en Jalisco para proteger a población, tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que como parte de la estrategia nacional contra la extorsión se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación: "Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la entidad".

Destacó que en Jalisco, en coordinación de autoridades federales con estatales, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales, además que se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del estado.

Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco (06/03/2026). Foto: Captura de pantalla

Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco (06/03/2026). Foto: Captura de pantalla

Reportó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero del 2026, se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco; se aseguraron 626 armas de fuego y más de 145 mil cartuchos: más de 10 toneladas de droga, incluyendo 3 mil pastillas de fentanilo; y el Ejército y la Marina desmantelaron tres laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas sintéticas.

Harfuch destaca operativo contra "El Mencho"

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad destacó el operativo "relevante" contra "El Mencho" en Tapalpa: "Una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Oseguera alias El Mencho, líder de un grupo delictivo, así como dos de sus colaboradores principales, Rubén N alias R1, y Hugo N, alias El Tuli.

Mencionó que posterior esta acción se registraron bloqueos, carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado y ante esta situación, el gobierno de México, en coordinación con el gobierno de Jalisco y otras entidades federativas, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.