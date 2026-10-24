Suspenden a director de penal de Mazatlán

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Culiacán, Sin.- El director del centro penitenciario del Castillo en Mazatlán fue separado en forma temporal del cargo, para que continúen las investigaciones administrativas y judiciales sobre las riñas que dejaron un saldo de 11 internos y un menor visitante muertos y 17 heridos.

Por separado, lo dieron a conocer la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava y el secretario de Seguridad Pública del Estado, general en activo Sinhué Téllez López, los cuales establecieron que siguen las investigaciones de estos casos que se escenificaron los días 8 y 9 de octubre en dicho reclusorio.

Sin dar a conocer la identidad del director y la persona que cubrirá su ausencia temporal, la mandataria estatal interina externó que la separación del cargo será temporal, en tanto no concluyan las investigaciones que están en curso.

Domínguez Nava externó que a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en el Estado se atendió a todas las familias de los internos que perdieron la vida o resultaron lesionados y, en forma prioritaria, a la madre del menor de edad que falleció cuando se encontraba de visita en el penal del Castillo, en Mazatlán.

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