Suspenden actividades por huracán Lorena

LA PAZ, BCS.- Baja California Sur se encontraba este miércoles bajo los efectos de las lluvias provocadas por el huracán “Lorena”, que con categoría 1 provocó inundaciones en Los Cabos y La Paz, mientras se desplazaba hacia el norte del estado.

Desde temprana hora, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad.

Durante la sesión del Consejo se informó que las lluvias afectaron desde la madrugada del miércoles a los municipios de Los Cabos y La Paz, donde por la crecida de arroyos se suspendió el servicio de transporte público, de recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad, y en hospitales y clínicas afectados por las inundaciones.

También se ordenó el cierre de puertos a embarcaciones menores. Hasta la tarde de este miércoles, los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo continuaban abiertos, pero se advirtió a la población que las aerolíneas podrían suspender vuelos, si lo consideraban necesario.

La secretaria de Turismo estatal, Maribel Collins, indicó que el sector no sufrió afectaciones, aunque algunos yates de la marina de Cabo San Lucas sí resintieron los efectos de las lluvias. Estimó que 20 mil turistas se encuentran en el destino y fueron apoyados por los hoteles que desplegaron sus planes de contingencia.

El director local de la Comisión Nacional del Agua, Julio Villarreal, detalló que el ciclón se intensificó antes de lo previsto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 18:15 horas del miércoles el huracán se encontraba en aguas del Océano Pacífico, a 200 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a aproximadamente 310 km al oeste de Cabo San Lucas.

El meteoro avanzaba a 19 kilómetros por hora y presentaba vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 km/h. Sus bandas nubosas cubrían casi todo el estado.

Se prevé que se mantenga durante el jueves y pierda fuerza a Tormenta Tropical, antes de tocar tierra —el viernes— en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

Los primeros daños

Las precipitaciones provocadas por “Lorena” causaron la crecida de arroyos, provocando inundaciones en unidades médicas, la suspensión del servicio en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE.

Como medida preventiva, el ayuntamiento de Los Cabos informó que resguardó a un centenar de personas en albergues, debido a que se encontraban en zonas susceptibles de inundación.

Asimismo, se colocaron banderas negras en todas las playas del municipio ante el oleaje elevado.