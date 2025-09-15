logo pulso
Suspenden festejo de Independencia en Culiacán, Sinaloa

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Suspenden festejo de Independencia en Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- La fiesta popular de la noche del 15 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias, fue suspendida en Sinaloa por segundo año consecutivo.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó a través de un video en redes sociales que solamente se realizará la ceremonia oficial con la presencia de los representantes de los tres poderes.

“Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra Independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario, con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas”, expresó el mandatario.

En su mensaje, con una duración de 1:50 minutos, también agradeció a los artistas contemplados para la fiesta y apeló a la comprensión de los sinaloenses, a los que invitó a festejar “en cada uno de nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”.

Este año, para la celebración de la noche del Grito de la Independencia estaba programada la presentación de Miguel Bosé, Marisela y el grupo El Coyote y su Banda Tierra Santa.

Se trata del segundo año consecutivo en que se suspenden las fiestas populares, ante los hechos de violencia que se viven en la entidad, y que este año se intensificaron en los últimos días.

En la última semana, en redes sociales, grupos ciudadanos hicieron llamados al gobierno estatal y a los artistas para suspender los festejos, por considerar que el estado vive en duelo y no hay nada qué celebrar.

