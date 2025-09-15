Poceños piden arreglo de cárcamo pluvial

En colonias de Villa de Pozos como Cielo Claro, Las Mercedes, Los Molinos y Los Silos, sus residentes insisten en que ninguna autoridad se hace responsable del mantenimiento y correcta operación del cárcamo que evita que sus calles y viviendas sufran de inundaciones cuando se presentan lluvias intensas.

Algunos residentes expresaron que ya han hecho numerosas llamadas telefónicas y dirigido oficios a funcionarios del Concejo Municipal, de Interapas, la Comisión Estatal del Agua e incluso la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Segam) del Gobierno del Estado por los problemas de contaminación que las aguas estancadas generan en el área.

Mencionan que sí se han observado visitas de funcionarios de diversas instancias, especialmente del gobierno municipal de Villa de Pozos y de Interapas, pero que estas visitas no se traducen en resultados tangibles de mejora en la operación del cárcamo.

Reconocieron que el problema de las inundaciones viene “de origen”, es decir, de cuando autoridades pasadas del Ayuntamiento de la capital, autorizaron la construcción de viviendas en una de las partes más bajas de la mancha urbana y por tanto inundable. Sin embargo, expresaron que “el problema lo tenemos aquí y ahora y hay que hacerle frente”.

Finalmente, los residentes dijeron que les preocupa que, de acuerdo con las previsiones del clima, se esperan lluvias para la segunda y tercera semana de octubre, por lo que dijeron que este es el tiempo idóneo para “poner ese cárcamo al 100” en cuestiones de funcionamiento.