La Plaza de Armas ya luce los colores patrios

El Centro Histórico de San Luis Potosí ya luce sus mejores galas para conmemorar, este lunes 15 de septiembre, el tradicional Grito de Independencia. La Plaza de Armas se ha transformado en un escenario de fiesta nacional, donde los colores verde, blanco y rojo iluminan cada rincón.

La fachada del Palacio de Gobierno destaca por sus adornos tricolores que recorren el edificio, coronados por la emblemática campana que recuerda la noche de 1810. A un costado del recinto se instaló un gran escenario que, tras la ceremonia oficial, recibirá a un grupo regional mexicano encargado de amenizar la velada para las y los potosinos.

En sintonía con este ambiente festivo, el Palacio Municipal engalanó sus históricos ventanales con un lienzo monumental en los colores de la bandera, reforzando el espíritu patriótico que envuelve a la capital potosina.

Las celebraciones no estarían completas sin los tradicionales carritos de venta, ya instalados desde hace días en el primer cuadro de la ciudad. En ellos se ofrecen banderas, sombreros, vestidos de adelitas, tambores, adornos y hasta los clásicos chiles nacionales para llevar, convirtiéndose en una parada obligada para familias y visitantes.

El festejo también se extiende a plazas y calles aledañas, donde las fachadas lucen banderas mexicanas y los andadores se visten con ornamentos alusivos al escudo nacional, con el águila devorando a la serpiente como protagonista.

Más allá del colorido y la música, septiembre invita a la reflexión. La conmemoración de la Independencia es un recordatorio del compromiso de seguir construyendo una nación libre, segura y próspera, en la que la empatía y la unidad sean la base para un mejor futuro.