Temen que tren al AIFA no esté listo

Ciudad de México.- El reloj corre para la ampliación del tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya puesta en marcha debe ser meses antes del Mundial de Futbol 2026, para la planeación de las aerolíneas y touroperadores, advirtieron expertos.

De lo contrario, la infraestructura capitalina quedará en desventaja, ya que sólo contaría con el saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la lejana terminal de Toluca, expuso Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para la Infraestructura (Imexdi).

“Si hiciéramos la analogía, como en la selección de futbol, los directivos han generado todo esto con sus acciones, y es que el gobierno mexicano canceló un proyecto ganador como era el de Texcoco por un Sistema Aeroportuario Metropolitano que ni en 2026 estará listo a cabalidad

La Secretaría de Turismo (Sectur) espera que, entre junio y julio, cuando se celebra el Mundial de Futbol, lleguen más de 5 millones de turistas internacionales.

El especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, comentó que, aunque estuviera listo el ferrocarril Suburbano, también se trata de conectividad aérea y de que haya vuelos, rutas y frecuencias suficientes para poder transportar a los pasajeros.

“Vamos a terminar con aeropuertos con obras constantes, tratando de que sean funcionales. La demanda irá creciendo y para 2030 te puedo apostar a que estaremos hablando otra vez de Texcoco, pues por décadas se estudiaron opciones y esa era la mejor”, señaló Machorro.

“Cuando eso suceda, todas estas inversiones en los tres aeropuertos, trenes, obras complementarias, pérdida de oportunidades, intereses, el nuevo valor del proyecto y otros gastos se sumarán al costo total de cancelación del aeropuerto, mientras tanto, en referencia al mundial, estamos apostando por tener un tridente que no mete goles”, dijo el especialista en infraestructura.

Mientras que para Maximiliano Zurita, director general de CAF México, empresa que trabaja en la construcción de la ampliación del tren, estimó que estará lista a inicios de 2026.