Temen se repita la tragedia por las inundaciones

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Poza Rica, Ver.- El temor de que la tragedia por las inundaciones que dejaron un saldo oficial de 35 muertos en el norte de Veracruz, en octubre de 2025, se repita está latente en Poza Rica.

Las últimas lluvias elevaron la preocupación entre la población, al grado de que por primera vez las autoridades municipales realizaron pruebas de sonido, voz y sirenas en los altavoces colocados en distintos puntos de la ciudad para alertar ante el desbordamiento del río Cazones, la eterna amenaza de esta localidad.

"Esta es la primera prueba de audio enviada a los equipos de Poza Rica por parte de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz", se escuchó fuerte en los altavoces la tarde del viernes 2 de octubre, como una medida preventiva.

Previo al primer aniversario de la inundación del año pasado, el miedo se reactivó entre los habitantes de las colonias Gaviotas, Granjas, Morelos, 27 de Septiembre e Ignacio de la Llave, las más afectadas por el desbordamiento del río Cazones.

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"El miedo sigue, aunque el domingo bajó la lluvia. No sabemos cómo van las autoridades con el muro que según iban a construir en el río Cazones", comentó Bibiana González, habitante de las Gaviotas.

La población del municipio se está organizando en redes sociales y mediante grupos de WhatsApp para informarse sobre las condiciones del río, en una Poza Rica que todavía no se recupera del golpe del año pasado, pues los damnificados no terminan de remodelar su casa y algunos establecimientos comerciales afectados siguen cerrados.

En calles y avenidas cercanas al Cazones se observan colchones y basura que arrastró el río al desbordarse, huellas de la tragedia que dejó 27 muertos en este municipio y que no han sido borradas.

En Granjas parte alta, habitantes de la colonia lograron reconstruir su casa con tabique y otros con madera, luego de que la fuerza del río colapsara sus precarias viviendas, de acuerdo con un recorrido realizado por El Universal. Están ahí, dicen, porque no tienen a donde ir, pero esperan ser reubicados por las autoridades, aunque tienen claro que ello puede tardar mucho tiempo, si es que las autoridades les cumplen.

Aunque el primer aniversario del desastre se convirtió en el tema comentado en las Granjas, los habitantes no pierden de vista al río Cazones, que actualmente tiene corriente y sube y baja de nivel dependiendo de las lluvias en la sierra norte de Puebla.

Según Protección Civil, el nivel se encontraba en 1.50 metros, sin que en este momento represente un riesgo para la comunidad.