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Tiembla en Guerrero; sismo magnitud 5.2

Por EFE

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Tiembla en Guerrero; sismo magnitud 5.2
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      Ciudad de México.- En algunas zonas de Ciudad de México se percibió este viernes un sismo de magnitud 5,2, con epicentro en Guerrero, sin reportes de daños por parte de las autoridades, que tampoco activaron la alerta sísmica en la ciudad, ni en los estados cercanos.

      El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó -inicialmente- de un temblor preliminar de magnitud 5,6 localizado 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, a las 14:55 hora local (20:55 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros.

      Minutos después, el organismo actualizó el reporte y ajustó la magnitud a 5,2, con localización de 27 kilómetros al suroeste de Ometepec y a una profundidad de 5 kilómetros.

      La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el movimiento se percibió en algunas zonas de la capital, pero que, debido a su intensidad y aceleración, no se activaron las alertas sísmicas y añadió que, aun así, se desplegaron los protocolos de emergencia.

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      El sistema de video vigilancia C5 de la capital mexicana detalló que el temblor no ameritó la activación de la alerta a través del sistema de altavoces.

      En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado informó que estableció comunicación inmediata con alcaldes y se activaron los protocolos correspondientes.

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