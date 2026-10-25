Tiran puente dañado por tren a Querétaro

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Teoloyucan, Méx.- El gobierno federal comenzó con la demolición del puente vehicular conocido como El Polvorín, el cual fue cerrado a la circulación de vehículos desde junio de 2025 por presentar daños estructurales.

Ese paso vehicular será reconstruido como parte de las obras complementarias por la construcción del Tren México-Querétaro, para mejorar la movilidad y mantener la comunicación en el municipio.

"Esta obra es resultado de las gestiones realizadas por la presente administración para mejorar la infraestructura y movilidad del municipio. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra concluyendo las adecuaciones en el paso antiguo, que funcionará como ruta alterna", informó el gobierno de Teoloyucan.

El puente de El Polvorín se ubica en el barrio de Tepanquiahuac y desde junio de 2025 fue cerrado por los daños estructurales que sufrió y para evitar el tránsito de automóviles, el gobierno municipal colocó montículos de tierra en cada extremo del paso. Sin embargo, motociclistas seguían circulando por una orilla.

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En conferencia de prensa del pasado 31 de julio, el presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, informó que será la Sedena la que invierta en la reconstrucción del puente vehicular, el cual tenía más de 40 años, previo acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

A nivel de vía, a un costado del puente, se habilitará un paso para que los vehículos puedan transitar y funcione como ruta alterna.