logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tiran puente dañado por tren a Querétaro

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Tiran puente dañado por tren a Querétaro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Teoloyucan, Méx.- El gobierno federal comenzó con la demolición del puente vehicular conocido como El Polvorín, el cual fue cerrado a la circulación de vehículos desde junio de 2025 por presentar daños estructurales.

      Ese paso vehicular será reconstruido como parte de las obras complementarias por la construcción del Tren México-Querétaro, para mejorar la movilidad y mantener la comunicación en el municipio.

      "Esta obra es resultado de las gestiones realizadas por la presente administración para mejorar la infraestructura y movilidad del municipio. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra concluyendo las adecuaciones en el paso antiguo, que funcionará como ruta alterna", informó el gobierno de Teoloyucan.

      El puente de El Polvorín se ubica en el barrio de Tepanquiahuac y desde junio de 2025 fue cerrado por los daños estructurales que sufrió y para evitar el tránsito de automóviles, el gobierno municipal colocó montículos de tierra en cada extremo del paso. Sin embargo, motociclistas seguían circulando por una orilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En conferencia de prensa del pasado 31 de julio, el presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, informó que será la Sedena la que invierta en la reconstrucción del puente vehicular, el cual tenía más de 40 años, previo acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

      A nivel de vía, a un costado del puente, se habilitará un paso para que los vehículos puedan transitar y funcione como ruta alterna.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Agentes mexicanos capturan grupo delictivo en Sonora
        Agentes mexicanos capturan grupo delictivo en Sonora

        Agentes mexicanos capturan grupo delictivo en Sonora

        SLP

        EFE

        Cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos y un objetivo prioritario abatido en San Antonio, Sonora.

        Diputado Ramírez Cuéllar pide a Taddei asumir responsabilidad jurídica
        Diputado Ramírez Cuéllar pide a Taddei asumir responsabilidad jurídica

        Diputado Ramírez Cuéllar pide a Taddei asumir responsabilidad jurídica

        SLP

        El Universal

        El diputado de Morena reclama a la consejera presidenta del INE asumir consecuencias legales y políticas por señalamientos de corrupción.

        Acusan a Guadalupe Taddei por corrupción en contratos del INE
        Acusan a Guadalupe Taddei por corrupción en contratos del INE

        Acusan a Guadalupe Taddei por corrupción en contratos del INE

        SLP

        El Universal

        La Auditoría Superior de la Federación abrió investigación por presuntos actos de corrupción en el INE y sus proveedores.

        Segob busca frenar paro nacional de transportistas del lunes
        Segob busca frenar paro nacional de transportistas del lunes

        Segob busca frenar paro nacional de transportistas del lunes

        SLP

        Pulso Online

        Transportistas anuncian paro indefinido desde el 26 de octubre