Transportistas anuncian paro nacional para el lunes
Cerrarán varias carreteras para que sus demandas sean atendidas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Reynosa, Tamps.- Transportistas agremiados a diversas cúpulas empresariales anunciaron el viernes que a partir del lunes se van a ir a paro nacional, por lo que manifestarán sus inconformidades cerrando un carril en las vialidades principales del país.
"Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido. No es una decisión que tomemos con ligereza.
"Sabemos perfectamente lo que significa detener una actividad de la que depende el funcionamiento cotidiano del país. Y precisamente por eso estamos aquí: porque queremos que se comprenda la gravedad de lo que está ocurriendo y porque todavía hay tiempo para evitar este escenario", señaló Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Ramos Melo explicó que el autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales, y una presión económica que compromete la operación de miles de empresas y los empleos de quienes dependen de ellas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Lo anterior "azota" a los transportistas en los tramos de la Ciudad de México con Guanajuato, Puebla y Veracruz, así como en los corredores industriales de Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas.
La extorsión y el secuestro representan una amenaza adicional mediante exigencias de pago ilegales, intimidaciones y amenazas contra operadores y empresas transportistas.
Ante estos delitos, solicitan mayor presencia de la autoridad en carreteras y en los corredores de gran peligrosidad.
no te pierdas estas noticias
Ebrard reporta avances con EU para reducir aranceles a autos, acero y aluminio
Pulso Online
El secretario de Economía mantiene conversaciones en Washington
Uso excesivo de redes sociales puede causar depresión: Sheinbaum
El Universal
Durante entrega de becas en la Universidad de Colima, Sheinbaum destacó riesgos del uso continuo de redes sociales en jóvenes.
Crimen organizado recluta menores en México mediante TikTok
El Universal
Entre 2020 y 2024, más de 6 mil menores murieron por agresiones relacionadas con violencia criminal.