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Transportistas anuncian paro nacional para el lunes

Cerrarán varias carreteras para que sus demandas sean atendidas

Por El Universal

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Transportistas anuncian paro nacional para el lunes
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      Reynosa, Tamps.- Transportistas agremiados a diversas cúpulas empresariales anunciaron el viernes que a partir del lunes se van a ir a paro nacional, por lo que manifestarán sus inconformidades cerrando un carril en las vialidades principales del país.

      "Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido. No es una decisión que tomemos con ligereza.

      "Sabemos perfectamente lo que significa detener una actividad de la que depende el funcionamiento cotidiano del país. Y precisamente por eso estamos aquí: porque queremos que se comprenda la gravedad de lo que está ocurriendo y porque todavía hay tiempo para evitar este escenario", señaló Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

      Ramos Melo explicó que el autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales, y una presión económica que compromete la operación de miles de empresas y los empleos de quienes dependen de ellas.

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      Lo anterior "azota" a los transportistas en los tramos de la Ciudad de México con Guanajuato, Puebla y Veracruz, así como en los corredores industriales de Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas.

      La extorsión y el secuestro representan una amenaza adicional  mediante exigencias de pago ilegales, intimidaciones y amenazas contra operadores y empresas transportistas.

      Ante estos delitos, solicitan mayor presencia de la autoridad en carreteras y en los corredores de gran peligrosidad.

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