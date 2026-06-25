Transportistas bloquean vías; piden seguridad

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Ciudad de México.- Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizaron este miércoles protestas y bloqueos en al menos 10 estados del país.

Los manifestantes se concentraron en puntos estratégicos en demanda de mayor seguridad en carreteras, como el Arco Norte, la México-Puebla y la autopista Puebla-Veracruz, consideradas focos rojos por la incidencia delictiva. También denunciaron extorsiones y elevados costos en trámites administrativos, entre otras problemáticas que afectan al sector.

Desde temprana hora, agremiados de Hidalgo tuvieron presencia con unidades en la carretera México-Pachuca, a la altura de Acayuca y Zapotlán, en la vía Tula-Jorobas y en Real del Monte.

La movilización en puntos limítrofes con Hidalgo afectó la vialidad en zonas como Tula-Tepeji y la carretera Refinería-Tula, donde se registró un fuerte congestionamiento.

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En el Estado de México, durante cuatro horas integrantes de la AMOTAC bloquearon la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec; la autopista México-Tulancingo, en Axapusco, y la carretera Chalco-México. En Tlalnepantla, cerraron durante dos horas la vía Reyes Heroles y en Cuautitlán Izcalli estuvieron tres horas en la carretera México-Querétaro.

Otro estado de los más afectados fue Veracruz, donde las mayores concentraciones ocurrieron en la zona conurbada de Xalapa y en la región montañosa de Córdoba.

La zona metropolitana de Xalapa, que incluye los municipios de Emiliano Zapata, Banderilla y San Andrés Tlalnehuayocan, fue severamente afectada.

En Morelos, los bloqueos tuvieron lugar en los entronques al Paso Exprés, la Paloma de la Paz y El Polvorín, los tres principales accesos a Cuernavaca, así como en tramos carreteros de los municipios del sur y norte del estado, lo que provocó cuellos de botella y la suspensión de corridas de autobuses a la CDMX.

Cerca de las 13:00 horas, tras cinco horas de protesta, los transportistas se retiraron tras acordar una mesa de diálogo con autoridades estatales.

En San Luis Potosí, los transportistas se concentraron sobre la carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro 7.

Aquí, Raul Torres, presidente de AMOTAC, dijo que pese a que ha habido tres juntas para establecer acuerdos no se había logrado nada.