Transportistas marchan al Zócalo por compañero desaparecido en Edomex

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. expresó su profunda preocupación por la desaparición del transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México, y exigió la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para su localización con vida.

En un comunicado, la organización demandó a las autoridades garantizar la seguridad de todos los transportistas que diariamente recorren las carreteras del país, señalando que la inseguridad, los secuestros y las extorsiones han afectado gravemente al Estado de México y a sus habitantes.

"Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad", advirtieron los integrantes de la Alianza.

Ante esta situación, los transportistas anunciaron una Mega Marcha este lunes 3 de noviembre, con destino al Zócalo Capitalino, para exigir justicia, seguridad y la presentación con vida de su compañero.

La movilización partirá desde diversos municipios mexiquenses, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, entre otros.

Con el lema "¡Basta de extorsiones y secuestros en el Estado de México!", la Alianza reiteró su llamado a las autoridades para que garanticen la integridad del gremio transportista y frenen la ola de violencia que afecta al sector.