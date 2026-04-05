Rodrigo Pacheco vive una noche amarga en el San Luis Tennis Open

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Cabizbajo,

guardó su raqueta. El cansancio entristeció el rostro del tenista mexicano, especialmente porque hubo momentos en los que genuinamente acarició la posibilidad de una victoria. Sin embargo, ante un público que le brindó acompañamiento en todo momento,

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el vigente campeónen las semifinales delpor 4-6, 6-3, 7-6(7).La noche se profundizó aún más porque, junto con, cayó también en la. El título del torneo potosino quedó en manos de la dupla australiana compuesta por, quienes derrotaron a la pareja mexicana-argentina por 6-4, 7-6(2)."Lo más importante es que aquí estamos: jugando a las once de la noche.el. Eso sinceramente es muy valioso porque no es fácil. Al, ellos fueron mejores y nos tocará", reconocióen entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.En la búsqueda de proteger su corona,se jugará la vida ante el colombiano, quien por momentos sufrió, pero dio un raquetazo de autoridad contra Tristan Schoolkate por (3)6-7, 6-2, 7-6(3)."Yotodos los días que entro a la cancha. Es el mayor orgullo y trato de llevar la bandera con mucho honor. Creo que ese es elque me ha dado el tenis: representar a mi país. Y siempre lo haré con todo el amor y gusto", prometió Mejía.Si biense despidió de la posibilidad de levantar el título, lo cierto es que rompió con unaen la que la presencia de mexicanos fue una "gran ausente" en las semifinales de singles del ATP Challenger 75. Esto no sucedía desde que, en el 2009,jugó contra el italiano Paolo Lorenzi.Aún así, la representación latinoamericana recaerá sobre. Será este domingo, 5 de abril, cuando el Estadio Juan Arredondo delse encienda con la granentre Colombia y Australia.