logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tras sismo de 2017, obras no terminan

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Tras sismo de 2017, obras no terminan
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- A nueve años del sismo de 7.1 magnitud que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, hay un 97% de avance en cuanto a las obras de reconstrucción y el restante se prevé esté concluido en lo que resta de 2026 y durante el primer semestre de 2027, informó el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini.

      "Lo estimo que se estará terminando entre finales de 2026 y la primera mitad del 2027, pero ya es un presupuesto muy largo. Algo importante, al final la Ciudad habrá hecho una inversión de 15 mil millones de pesos en toda la reconstrucción", explicó.

      El funcionario adelantó que durante los próximos meses continuarán las entregas de viviendas reconstruidas y rehabilitadas. "Se acerca un aniversario más del sismo. En ese marco habrá más entregas de viviendas que terminarán de ser reconstruidas o rehabilitadas", señaló.

      Argumentó que la razón por la que algunos los inmuebles todavía no se terminan es porque tuvieron algún tipo de problema jurídico, técnico o social, sobre todo, indicó, por el estatus que tenía la propiedad del inmueble previo al movimiento telúrico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La reconstrucción o la construcción de una vivienda segura ha implicado todo un desafío técnico en términos de cimentación, de garantía plena de que sean edificios plenamente seguros", refirió el secretario capitalino.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        David Monreal niega lista no grata contra activistas y periodistas
        David Monreal niega lista no grata contra activistas y periodistas

        David Monreal niega lista no grata contra activistas y periodistas

        SLP

        El Universal

        La Comisión de Derechos Humanos y Artículo 19 exigen esclarecer la filtración y proteger la libertad de expresión.

        Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad en Culiacán
        Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad en Culiacán

        Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad en Culiacán

        SLP

        El Universal

        Alejandro Moreno responsabiliza a Morena y al gobierno de Rubén Rocha por la crisis en Sinaloa.

        SEMAR detiene a operador logístico de Los Salazar en Sonora
        SEMAR detiene a operador logístico de Los Salazar en Sonora

        SEMAR detiene a operador logístico de Los Salazar en Sonora

        SLP

        El Universal

        Entre lo asegurado destacan 882 dosis de cristal, mil 582 dosis de marihuana y un arma corta calibre 10 mm.

        Sheinbaum presume respaldo en asambleas de rendición de cuentas en Hidalgo
        Sheinbaum presume respaldo en asambleas de rendición de cuentas en Hidalgo

        Sheinbaum presume respaldo en asambleas de rendición de cuentas en Hidalgo

        SLP

        El Universal

        Un grupo de estudiantes de la Normal Rural