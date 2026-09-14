Tras sismo de 2017, obras no terminan

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Ciudad de México.- A nueve años del sismo de 7.1 magnitud que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, hay un 97% de avance en cuanto a las obras de reconstrucción y el restante se prevé esté concluido en lo que resta de 2026 y durante el primer semestre de 2027, informó el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini.

"Lo estimo que se estará terminando entre finales de 2026 y la primera mitad del 2027, pero ya es un presupuesto muy largo. Algo importante, al final la Ciudad habrá hecho una inversión de 15 mil millones de pesos en toda la reconstrucción", explicó.

El funcionario adelantó que durante los próximos meses continuarán las entregas de viviendas reconstruidas y rehabilitadas. "Se acerca un aniversario más del sismo. En ese marco habrá más entregas de viviendas que terminarán de ser reconstruidas o rehabilitadas", señaló.

Argumentó que la razón por la que algunos los inmuebles todavía no se terminan es porque tuvieron algún tipo de problema jurídico, técnico o social, sobre todo, indicó, por el estatus que tenía la propiedad del inmueble previo al movimiento telúrico.

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"La reconstrucción o la construcción de una vivienda segura ha implicado todo un desafío técnico en términos de cimentación, de garantía plena de que sean edificios plenamente seguros", refirió el secretario capitalino.