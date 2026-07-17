"Tren Interoceánico no descarriló, se movió"

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que están revisando las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el miércoles en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Según la Secretaría de Marina, el percance ferroviario involucró a dos unidades articulas del tren de carga, integradas por dos carros cada una; Sheinbaum Pardo negó un descarrilamiento.

"Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones", dijo.

Refirió que ya recibieron las recomendaciones de la empresa TÜV Rheinland que trabaja en la evaluación integral del Tren.

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"El tren de pasajeros, nos vamos a informar, ya están las observaciones por parte de la empresa consultora TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean, ya están estas recomendaciones, las está trabajando Andrés Lajous con el corredor interoceánico".

Cabe recordar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca dejó un saldo de 14 personas fallecidas.