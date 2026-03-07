Trump: "México, epicentro de la violencia"; Sheinbaum responde: "Cabeza fría"

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), arremetió de nueva cuenta contra México durante la cumbre de Escudos de las Américas, que se realiza en Miami, al asegurar que el país es epicentro de la violencia debido a los cárteles de la droga y agregó que su gobierno hará lo necesario para defender su seguridad nacional.

"El epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional", dijo.

Durante su intervención, Trump también habló de la Presidenta Claudia Sheinbaum a quien calificó como una buena mujer y, fiel a su estilo, destacó que no le permitió intervenir en el país para erradicar a los cárteles.

"Me agrada mucho la Presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer. ´Déjenme erradicar a los cárteles´. ´No, no, no, por favor, Presidente´. Tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos porque están empeorando. Están tomando el control de su país. Los cárteles gobiernan México", aseveró.

En ese sentido, aseguró que no puede permitir esta situación, porque "está demasiado cerca" y agregó que "todo viene a través de México, en su mayor parte" en referencia al tráfico de drogas.

Cabeza fría: Sheinbaum

Al ser cuestionada al respecto, la mandataria indicó que abordaría el tema el lunes y reiteró su exitoso lema "cabeza fría", que ha conseguido a México ser uno de los países más favorecidos en las tarifas impuestas por Trump.

"El lunes, el lunes. Cabeza fría", dijo entre risas durante su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, que inauguró este sábado.

En ocasiones anteriores, Sheinbaum se ha referido a los dichos de Trump como "su manera de comunicar" y ha reiterado su defensa de la soberanía mexicana al afirmar que no permitirá el ingreso de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir al narcotráfico. Cabe destacar que la afirmación de Trump se da a casi dos semanas del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que era el más buscado en la Unión Americana, y cuya muerte se atribuyó Trump durante su discurso del Estado de la Nación.

Trump crea alianza contra cárteles

Ante una docena de mandatarios latinoamericanos de derecha, el republicano aseveró que la única forma de derrotar a estos enemigos usando las fuerzas armadas y agregó: "así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa".

"Todos los líderes aquí presentes comparten la convicción de que no podemos tolerar ni toleraremos más la anarquía en nuestro hemisferio. La única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas. (...) Tenemos que usar nuestras fuerzas armadas, ustedes tienen que usar las suyas", señaló.

En ese sentido, el Presidente anunció la creación de una alianza de 17 países americanos para "destruir" a los cárteles del narcotráfico del continente.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos. Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales. (...) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar", afirmó.

Cabe destacar que a la Cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las mayores economías latinoamericanas, incluidos Brasil, México y Colombia.