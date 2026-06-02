"Trump no está tras ataques a México"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no cree que sea su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, encabece la ofensiva en diversos temas contra México, y acusó a sectores de la ultraderecha de ese país de buscar que no haya buena relación entre ambas naciones.

Manifestó que su gobierno quiere una buena relación con EU y que le apuesta al diálogo.

"De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas.

"Yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas, principalmente, y que no quieren que haya una buena relación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Palacio Nacional, la Presidenta exhortó a funcionarios y legisladores de la llamada Cuarta Transformación a "ser valientes" frente a intentos de injerencia y de que se les retire la visa para ingresar a EU.

Cuestionó al gobierno estadounidense las razones por las que ha revocado visas a funcionarios mexicanos y no descartó que sea un mecanismo de intromisión en elecciones en México.